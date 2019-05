Campania, M5s cede. Lega terza a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 27 Maggio 2019, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scosse telluriche di varia intensità che disegnano nella notte una nuova geografia politica. Rispetto non solo a 5 anni fa ma, e soprattutto, alle politiche dell'anno scorso. Con i grillini che arretrano nella loro regione roccaforte e la Lega che avanza pesantemente erodendo il blocco di consenso che era di Forza Italia. E il Pd che anche in Campania si ritrova poco sopra il 20. Con il sogno di sfiorare quel 22 per cento che potrebbe far scattare il quarto eletto democrat nella circoscrizione Sud.LO SCENARIO«Torniamo a crescere, siamo soddisfatti», è la prima esultanza che arriva da Nicola Zingaretti nella notte quando i primi exit poll e poi lo spoglio iniziale iniziano a disegnare il sorpasso sui grillini che rappresenta un traguardo nevralgico: anche un voto in più sull'M5s sarebbe la vittoria psicologica che il nuovo segretario del Pd andava cercando. Troppo presto per esultare ma se anche al Mezzogiorno la forbice non si discostasse troppo dalla media nazionale il Pd e si arriva al 22, si può accarezzare l'elezione del quarto deputato.Al contrario il terremoto più clamoroso e più forte si registra in casa grillina. Perché viene praticamente decapitato il consenso che l'M5S aveva capitalizzato alle ultime politiche. Un crollo di circa 13 punti (dal 53 al 40 in un anno) nella regione del vicepremier Luigi Di Maio. Ma dall'altro lato, lo stesso Di Maio, vede nella Campania, assieme alla Puglia, le uniche regioni in Italia dove i grillini rimangono il primo partito. Ma il consenso perso non è poco: a pesare quel reddito di cittadinanza le cui alte aspettative si sono poi scontrate dall'esiguità degli assegni erogati.