«Abbiamo avuto 2 milioni e mezzo per lo stato di calamità dovuto al maltempo. Abbiamo deciso di fare intervento di somma urgenza per contrastare l'emergenza che si è verificata in alcune zone della regione Campania. Stanno andando avanti interventi strutturali, così come stiamo completando i lavori dei depuratori di Napoli nord e di Caserta». Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel corso del consueto appuntamento del venerdì a LiraTv a Salerno.

