«Ho incontrato il presidente De Luca con il quale ho affrontato in particolare modo questioni legate all'ambizioso piano infrastrutturale del Governo, Italia veloce, che per la Campania ammonta a quasi 16 miliardi. Mi sono congratulata per l'enorme lavoro svolto dalla Regione sul fronte della mobilità in questi anni e per la gestione eccellente dell'emergenza Covid». Lo rende noto sulla sua pagina Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

«Il presidente mi ha inoltre aggiornata sul piano trasporti già molto avanzato e articolato funzionale alla riapertura delle scuole. Ho confermato l'imminente pubblicazione del decreto legge che recepisce gli accordi con la Conferenza unificata, sull'utilizzo delle risorse per il trasporto pubblico locale. La Campania può continuare a crescere solo con questo Presidente», conclude la De Micheli.



