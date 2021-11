I coordinatori del centrodestra riuniti per scegliere i prossimi candidati sindaci

Riunione in modalità telematica questa mattina tra i coordinatori regionali campani di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Forza Italia, Domenico De Siano, e Lega, Valentino Grant. «Su impulso dei leader nazionali dei tre partiti che compongono il centrodestra - si legge in una nota diffusa al termine della riunione - è stato avviato il confronto per far partire con largo anticipo un lavoro sui territori che porti in tempi più anticipati alla scelta dei sindaci e alla definizione di progetti politici nei Comuni superiori ai 15mila abitanti chiamati al voto nella prossima primavera. L'obiettivo è costruire, attraverso il confronto dei livelli dirigenziali locali, proposte che siamo credibili e realmente alternative al sistema di malgoverno deluchiano. In un clima di grande cordialità umana e politica si punta, da subito, ad avviare un sinergico lavoro sui 15 grandi comuni campani che saranno chiamati alle urne nel 2022», conclude la nota.

