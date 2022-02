Campania, carenza di medici: la Regione attiva le procedure emergenziali

Per sopperire alla grave carenza del personale medico negli ospedali di periferie, ed in particolar modo delle aree interne, la Regione Campania ha attivato tutte le procedure di reclutamento previste dalla normativa emergenziale.

Lo ha detto l'assessore alle Attività Produttive della Regione Campania, Antonio Marchiello, rispondendo ad una interrogazione del consigliere Tommaso Pellegrino. Marchiello ha però escluso l'erogazione di incentivi per i medici che vanno a lavorare nei presidi di periferia perchè non prevista dai contratti nazionale di lavoro. Un aiuto potrà venire dal processo di stabilizzazione del personale sanitario assunto a tempo nel periodo dell'emergenza Covid.

Un'emergenza «che ha catalizzato l'attenzione per il Covid - ha detto Pellegrino - ma non bisogna trascurare le altre patologie» e finendo che «ha finito per evidenziare ancora di più la carenza di personale».