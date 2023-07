Il congresso regionale innanzitutto. E sullo sfondo le elezioni europee, il nome dell’assessore comunale di Napoli e il famoso nodo del terzo mandato. Eccoli i dossier al tavolo del Partito democratico campano. La breve chiacchierata tra Piero De Luca ed Elly Schlein di venerdì e l’importante delegazione campana a Cesena hanno restituito una possibilità di apertura al dialogo tra le due fazioni Dem. Da una parte i riformisti deluchiani, dall’altra i sostenitori della segretaria. Gli ultimi mesi sono stati di guerra aperta con dichiarazioni al vetriolo del governatore nei confronti della leader nazionale del partito. Dalla convention di Cesena organizzata da Stefano Bonaccini, sfidante (sconfitto) di Schlein alle primarie sostenuto dai deluchiani, pare essersi aperto un piccolo sentiero che possa portare quantomeno al dialogo.



Ma quale è il terreno dello scontro? Bene ricordarlo. La richiesta su cui spingono i riformisti deluchiani è sempre la stessa da mesi: riportare al congresso il partito regionale. Una delle prime mosse di Schlein è stata la nomina di un commissario per il Pd a Caserta, Susanna Camusso, e per il partito regionale, Antonio Misiani. Una scelta legata ai problemi sul tesseramento. Nodi che per i riformisti possono essere risolti in poco tempo, tanto che De Luca ha parlato più volte di «partito sotto sequestro». Per questo, anche attraverso interventi ufficiali dei segretari delle altre province, a partire dal numero uno di Napoli Giuseppe Annunziata, hanno più volte chiesto tempi certi per il congresso.

Dalle parti del Nazareno, però, fino ad ora non c’è stato nessun segnale d’apertura. Il gruppo dei consiglieri regionali, composto da Massimiliano Manfredi, Bruna Fiola, Mario Casillo e Loredana Raia insieme a Lello Topo sono riusciti a convincere, anche col contributo del presidente dell’Anci Antonio Decaro, il presidente Dem Bonaccini a mettere la questione campana al centro del dibattito nazionale, provando a lavorare per trovare una soluzione con la segreteria. Il lavoro di cucitura è iniziato e qualche piccolo frutto l’ha portato. Solo il tempo dirà se saranno frutti maturi. Se si arrivasse ad un dialogo per superare il commissariamento, però, bisognerà affrontare anche altri nodi. Tra i punti al tavolo, che potrebbe rappresentare anche uno primo esperimento di mediazione, sarà l’assessore comunale di Napoli che sostituirà Paolo Mancuso. Era il 18 gennaio quando l’ex presidente del Pd aveva rassegnato le dimissioni dalla giunta Manfredi. Oltre sette mesi dopo la sua casella in Giunta non è stata ancora rimpiazzata.

Mancuso aveva sostenuto la mozione Schlein, così come gli altri due assessori ancora nella squadra del sindaco: Teresa Armato e Pierpaolo Baretta. Per questo il nome che dovrà sostituire Mancuso potrebbe essere un bonacciano. Ma se si aprisse uno spiraglio di ragionamento sul congresso, la questione potrebbe essere riaperta. L’altro tema al tavolo sono le eventuali candidature, o il nome unitario da ricercare, per la guida dell’assemblea regionale ovemai si andasse a congresso. Proposte dal profilo unitario e non troppo legate ad una corrente potrebbero dare più possibilità di un dialogo finalmente costruttivo. Infine, e non è poco, ci sono le elezioni europee del 2024. Un appuntamento a cui il partito dovrà arrivare in condizioni di coesione per provare a portare a casa un risultato positivo. Sullo sfondo, infine, c’è il terzo mandato voluto da Vincenzo De Luca. Un tema su cui le due fazioni si sono sfidate a lungo ma che, comunque, riguarda una competizione elettorale per la quale mancano oltre due anni. Un tempo troppo lungo, fanno notare da più parti all’interno del partito, per poter condurre una guerra fratricida. Meglio concentrarsi sulle priorità più vicine: assessore comunale ed europee. Ma soprattutto una soluzione unitaria per il congresso.