Campania, piano contro gli incendi boschivi: duemila nuovi addetti al servizio

La giunta regionale della Campania ha aggiornato il Piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2022-2024 e stanziato 19 milioni 480mila euro per l'attuazione degli interventi previsti. Secondo quanto previsto dal Piano aggiornato, sono 1.913 gli addetti al servizio, tra operatori antincendio boschivo, già formati per le attività di contrasto e lotta attiva, direttori operazioni spegnimento e personale tecnico-amministrativo.

Di questi 1.014 appartenenti agli enti delegati (città Metropolitana di Napoli, province e comunità montane); 500 volontari già formati delle squadre Antincendio boschivo della Regione Campania; 266 della società in house Sma Campania; 50 della direzione regionale Campania del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; 83 personale regionale adibito alla lotta attiva e impiegato in Sala operativa.

Complessivamente, i direttori delle Operazioni spegnimento che hanno il compito di coordinare gli interventi sul campo sono 111. È stato attivato come ogni anno anche il servizio di spegnimento incendi boschivi a mezzo elicotteri che si avvale di una flotta di 7 elicotteri. Ai fini della prevenzione, grande attenzione è stata data alle cartografie elaborate grazie ad attenti studi degli enti preposti che hanno portato anche a definire i criteri di individuazione dei territori maggiormente a rischio.