Si può passare da De Luca alla Lega? Tutto è possibile, anzi in alcuni casi normale. Il consigliere regionale casertano Alfonso Piscitelli, che già aveva appoggiato il salviniano Valentino Grant alle ultime Europee, sulla manovra di bilancio 2020 ha ufficializzato il suo addio alla maggioranza di centrosinistra per la mancata approvazione di un suo emendamento. Risultato per il governatore probabile ricandidato alle regionali dell'anno prossimo? È il secondo pezzo che perde. Il primo era stato Michele Schiano, consigliere regionale eletto nelle fila di Scelta Civica dopo anni trascorsi in Forza Italia, che ha aderito due mesi fa nelle fila di Fratelli d'Italia per la sua vicinanza all'area di Raffaele Fitto che a livello nazionale con Giorgia Meloni ha sottoscritto un patto. Il secondo tassello che De Luca non si ritrova più dall'inizio della consiliatura è appunto Piscitelli, 4 anni fa eletto con la civica Campania in Rete. Il motivo? Apparentemente tecnico. «La decisione di non includere nel maxi emendamento la norma per l'esonero dalla presentazione della sottoscrizione degli elettori per le liste espressione di partiti rappresentati in Parlamento o nelle liste che, nelle ultime elezioni regionali, hanno ottenuto un seggio o gruppi o rappresentanti i movimenti o partiti politici, componenti il Gruppo Misto, costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni, è stato un atto di grave arroganza», ha sbottato.

A prendere le difese della maggioranza è stato Francesco Emilio Borrelli che gli ha imputato incoerenza. «Ha affermato di passare alle all'opposizione lasciando il gruppo De Luca presidente: gli ho ricordato che in quota maggioranza è anche presidente della Commissione Statuto e quindi se è un galantuomo e persona corretta come lui stesso afferma mi aspetto anche le dimissioni dalla presidenza ha commentato in Aula -. Altrimenti significa essere poco coerenti e corretti: se lasci la maggioranza lasci anche la presidenza di commissione della maggioranza». Ad accoglierlo nelle braccia del centrodestra ci ha pensato subito Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale. «Piscitelli ha espresso, in Aula, un forte disagio istituzionale nei confronti della Giunta e della sua maggioranza ha detto -. Le dichiarazioni testimoniano le qualità delle sue azioni e la sensibilità della sua formazione politica. Sono certo ha aggiunto - si potrà avviare con Piscitelli un lavoro sulle regole che devono incoraggiare il desidero di partecipazione alla cosa pubblica e, più in generale, un lavoro di rilancio della Campania».

Piscitelli da mesi si è avvicinato appunto alla Lega, ma è improbabile che possa candidarsi nel Carroccio. A quanto trapela, si farà promotore di una lista civica insieme ad altri candidati come Federica Turco o Antonio Raiano. Nel confuso scenario delle ricollocazioni tra le due coalizioni, molti equilibri si devono ancora creare. Per esempio un altro consigliere casertano uscente Luigi Bosco, da poco entrato in Italia Viva, pur non candidandosi ha lanciato una lista di moderati con Pasquale Sommese che pare propendere più per Stefano Caldoro che De Luca. Infine, il consigliere di Santa Maria Capua Vetere Giovanni Zannini eletto in quota Centro democratico non ha ancora ufficializzato la conferma del sostegno a De Luca. Insomma, se Salerno per il presidente della giunta è un bunker sicuro e inviolabile, Napoli una platea complicata da conquistare sfondando nella società civile, grandi problemi di consensi vengono dal casertano.

