Asl e ospedali della Campania: entro la fine di maggio partirà la stabilizzazione dei precari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 20 Maggio 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Precari di Asl e ospedali: entro fine maggio la Regione avvierà i percorsi di stabilizzazione. La novità emerge dal tavolo riunito nei giorni scorsi a Palazzo santa Lucia con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Dopo la ricognizione effettuata negli enti del Servizio sanitario campano, si vede finalmente la luce in fondo al tunnel per un esercito di circa 1200 dipendenti di Asl e ospedali. Il percorso riguarda sia camici bianchi titolari di impieghi a tempo determinato (reclutati con procedure di concorso e bandi pubblici) sia il personale assunto con contratti flessibili e atipici compresi i cococo e cocopro e le partite Iva. Tutti, per accedere alla stabilizzazione, devono aver maturato almeno tre anni di anzianità, anche non continuativi, conteggiati negli ultimi 8 anni e risultare in servizio, presso l'ente che avvia l'iter, dopo l'entrata in vigore della riforma (il 13 agosto del 2015) e fino al 31 dicembre dello scorso anno. Ad essere interessato è il personale del comparto sanitario di vari profili: farmacisti, biologi, ingegneri clinici, infermieri, profili tecnico-professionali, Oss, amministrativi e dirigenti, medici e non. La Regione si impegna ad emanare entro fine maggio le linee guida in applicazione del decreto Madia n. 75 del 2017. A fare fede sono anche le relative circolari applicative emanate dal ministro del governo uscente a fine anno.