Una strada che porti in Parlamento la discussione sul terzo mandato. Un vicolo al momento molto stretto a cui guardano, però, con interesse i deluchiani. E si muovono, seppur con molta prudenza, insieme con i fedelissimi di Stefano Bonaccini e Michele Emiliano, gli altri due governatori del Pd che vorrebbero ottenere la possibilità di ricandidatura. Peccato, però, che nella segreteria dem a guida Elly Schlein non sembrano vogliano sentirne parlare. Lo stesso atteggiamento lo assumono anche in casa Lega, alle prese con simili difficoltà nel centrodestra. Fratelli d'Italia pare contraria, idem dicasi per Forza Italia come confermato dal leader Antonio Tajani ieri a Napoli: «Ho qualche riserva». Succede così che, tra seguaci di Bonaccini e leghisti, nasca qualche abboccamento.

Ma andiamo con ordine, partendo delle posizioni in campo in casa Pd. «Il terzo mandato per i presidenti di Regione è un'idea condivisa da molti amministratori locali», dice un deputato dell'area bonacciniana. Una posizione che, però, è contraria a quella da sempre espressa dalla segreteria nazionale dem guidata da Elly Schlein. «Ma sono certo che, se si dovesse andare a una discussione in Parlamento, sapremo trovare una posizione unitaria», aggiunge ancora il deputato dem che, come altri tra i bonaccinani, vorrebbe eliminare il limite di mandati per i presidenti di Regione. La divisione sul tema in casa Pd si registra anche nel centrodestra. Qui la norma nazionale sul limite dei mandati la vorrebbe la Lega per riconfermare in Veneto Luca Zaia (che andrebbe al quarto mandato, visto che il terzo è già in corso). Ma non convince affatto Fratelli d'Italia che, con i nuovi rapporti di forza, vorrebbe rivedere l'attuale distribuzione delle Regioni con gli alleati. E non piace nemmeno a Forza Italia, come confermato dallo stesso Tajani, vicepremier e leader azzurro, ieri a Napoli: «Ne dovrà discutere certamente il Parlamento, parleremo con i nostri alleati, ma io qualche riserva sul terzo mandato ce l'ho. La democrazia, il voto devono anche prevedere un po' di alternanza».

Dai problemi interni, sia al Pd che al centrodestra, nascono gli ammiccamenti tra il fronte di Bonaccini e la Lega. E da qui nasce l'idea di un emendamento, firmato Lega in commissione Affari Costituzionali alla Camera. Un blitz in piena regola che al momento resta solo un'idea con le sue difficoltà di attuazione. Anche perché la minoranza dem e la Lega, insieme, non sarebbero affatto in grado di imporsi numericamente in commissione. Va aggiunto, poi, che nella commissione Affari Costituzionali alla Camera c'è proprio Elly Schlein. «Non ci sarà nessun accordo con la Lega», dicono in maniera ferma fonti della segreteria nazionale del Pd. Ed in effetti anche esponenti dell'area Bonaccini spiegano che, seppur ci sia interesse a portare avanti la partita del terzo mandato, non si vuole andare ora allo scontro diretto con la segreteria dem ma si vuol lavorare per trovare una posizione unitaria nel partito. I segnali di un fronte dei governatori dem, però, ci sono. A partire dalla nomina, pochi giorni fa, di Piero De Luca, deputato e figlio del presidente della Regione Campania, come coordinatore nazionale di Energia popolare, la corrente di Bonaccini. E poi anche fonti vicine al presidente della Regione guardano alle prossime settimane come giornate in cui potrebbe emergere qualche novità.

D'altronde, che la strada di una norma nazionale sia quella a cui guarda con interesse l'area deluchiana, è dimostrato anche da ciò che accade in. Nei mesi scorsi c'era stata una certa attenzione sulla commissione Affari istituzionali per il possibile approdo del dossier relativo alla modifica dello Statuto, una mossa che avrebbe potuto provare all'approvazione del terzo mandato da parte dell'assise regionale. Un attivismo che però negli ultimi mesi ha subito una frenata. Evidentemente, la strada preferita da De Luca per arrivare alla possibilità di ricandidatura, passa da un'intesa nazionale. L'idea di una norma regionale, che pure era stata caldeggiata, è oggi vista come un'estrema ratio. Insomma, il fronte dei governatori è ora il percorso che viene battuto con maggior interesse. Una strada che però, al momento, pare davvero molto stretta.