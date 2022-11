Cisl Fp, Medici: «Campania prima per mortalità prevenibile, De Luca ha fallito»

«Finita la settimana della parata in piazza per chiedere la pace che vogliono tutti, a prescindere dalle manifestazioni, ora è arrivato il tempo di affrontare le questioni che rientrano a pieno titolo nelle competenze istituzionali della Regione, a partire dalla sanità. Il ministero della Salute ha diffuso la relazione sullo stato del settore relativo al quadriennio 2017-2021 su dati Istat da cui si evince che la Campania ha il triste record per mortalità prevenibile, per mortalità trattabile e per mortalità evitabile. Sempre più ultimi in tutto, come anche Agenas non manca di far rilevare. Di fronte a questi primati negativi, riteniamo sia il caso che il governatore De Luca pensi a preoccuparsi delle cose che sono in capo alla sua responsabilità, a partire dalla stabilizzazione dei precari ferma al palo nonostante gli accordi firmati con la Giunta, e non a promuovere iniziative che assomigliano molto a quelle tipiche dell’Oriente, dove l’istituzione decide anche come, dove e quando inscenare questi momenti come autentiche feste popolari».

Questa la critica aspra di Lorenzo Medici, leader regionale della Cisl Funzione Pubblica: un attacco al presidente regionale e un appello: «è arrivato il momento della verità» sulla sanità.

«Da anni De Luca sta segnalando con foga, e lo ripete nei suoi comizi settimanali ai quali non è ammesso il contraddittorio, che ha fatto miracoli per il settore, di cui è stato commissario ed è oggi assessore, perché la delega è tuttora nel suo portafoglio. Il ministero della Salute dice esattamente il contrario. Chi afferma il vero? Pretendiamo di saperlo, in forza della nostra grande rappresentatività nel comparto e di sindacato con il doppio delle Rsu delle altre organizzazioni confederali. Se dopo il danno subìto in questi anni verrà fuori anche la beffa di ascoltare bugie dalla massima carica della regione, la conclusione non può che essere una: De Luca ha fallito la sua missione, visto la fine che ha fatto la sanità regionale nonostante la presenza di ospedali all’avanguardia nel Paese ed in Europa e di personale medico, tecnico ed infermieristico specializzato e di grande professionalità apprezzato in tutto il mondo».