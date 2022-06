Reddito di cittadinanza, in Campania 9.945 lavori ​ma nessuno li accetta

Le offerte di lavoro non mancano, ma i percettori del Reddito di cittadinanza non le ritengono congeniali alle loro caratteristiche. In Campania il criterio della “condizionalità” - che obbliga i beneficiari ad accettare almeno una offerta “congrua” su tre, pena il blocco del sussidio - non funziona. Per coloro che declinano un’opportunità lavorativa, c’è sempre una scappatoia o un cavillo burocratico a disposizione per evitare l’esenzione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati