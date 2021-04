Campania, Valerio Ferrara è il nuovo coordinatore regionale di Rivoluzione Animalista

“Valerio Ferrara è il nuovo coordinatore regionale della Campania per il partito Rivoluzione Animalista”. Ad annunciarlo, in una nota stampa, è il segretario nazionale di Rivoluzione Animalista, Gabriella Caramanica, che sottolinea: “Valerio Ferrara è un uomo ambizioso e coraggioso, che ha deciso di mettersi in gioco per una causa nobile e fondamentale come quella della difesa animale. Una persona molto preparata, avvocato e si è già occupato di questioni importanti come il randagismo e il degrado dei canili campani. A nome di tutto il partito, dunque, voglio rivolgergli i miei più sentiti auguri di buon lavoro”.



Emozionato e onorato del nuovo incarico, l’avvocato Valerio Ferrara aggiunge: “Essere il nuovo coordinatore regionale della Campania è per me una grande responsabilità che sono pronto ad espletare al meglio. E ringrazio il segretario nazionale, Gabriella Caramanica, per la fiducia riposta. Sono anni che mi occupo dei diritti animali e la mia azione proseguirà oggi con rinnovato slancio e attenzione su tutto il territorio regionale”.