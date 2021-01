Campania zona gialla, De Luca cita Troisi: «Ma in Italia più sei imbecille e più vai avanti»

Parla di «risultati straordinari» il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla campagna di vaccinazione, «una prova di grande efficienza che ha messo in crisi qualcuno nel mondo politico e dell'informazione».

Cita Troisi. «Quando in Ricomincio da Tre Troisi stava andando a Firenze, chiunque gli chiedeva se era un migrante e lui rispondeva che stava facendo solo un viaggio - ha detto in diretta Fb - ecco, anche ora, noi dobbiamo essere per forza emigranti non possiamo essere cittadini normali. Ecco allora fate così, metteteci sempre all'ultimo posto così almeno non ci date fastidio. Del resto in Italia vige un sistema di selezione in negativo, più sei imbecille e più vai avanti, più sei incapace di produrre risultati e più fai carriera. Se ne sono accorti i tedeschi della nostra prova di efficienza e non gli italiani»

