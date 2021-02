«Senza nuove misure restrittive inevitabile nuovo lockdown». Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella tradizionale diretta Facebook del venerdì: «Avremo un fine settimana che potrà rappresentare e che per me rappresenterà un punto di riesplosione del contagio. Se il governo non prenderà misure di contenimento noi tra 15-20 giorni assisteremo a una esplosione di contagio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA