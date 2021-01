Campania zona gialla ma De Luca non riapre le scuole: «No all'apertura generalizzata»

«Nei prossimi giorni prenderemo delle decisioni sulle scuole, non credo che andremo all'apertura generalizzata. Probabilmente avremo un ulteriore incremento per le elementari». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook.

«Vorremmo impegnare i medici di medicina generale per fare centinaia di migliaia di tamponi antigenici al personale scolastico - spiega - e avere un'apertura di massa delle scuole dopo aver avviato questa campagna di screening sul personale scolastico».

