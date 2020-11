Campania zona rossa, screening di massa per riaprire le scuole: test antigenici per docenti, alunni e genitori

Tutto come previsto. Nel giorno della scadenza della precedente ordinanza che disponeva la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 novembre, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha firmato la nuova ordinanza che proroga la sospensione delle attività educative in presenza della scuola dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria fino al 23 novembre. «In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre - recita l'ordinanza numero 90 - è dato mandato alle Asl territorialmente competenti di assicurare l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi».

Ancora, fino al 29 novembre 2020 restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime e quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. Parimenti, «è dato mandato alle Asl territorialmente competenti con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di organizzare screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio».

