Campania zona rossa, scuole chiuse fino al 7 dicembre: De Luca firma l'ordinanza

Non riaprono le scuole della Campania. A conclusione della riunione dell'unità di crisi, e sulla base della situazione epidemiologica rilevata e dello stato degli screening a oggi effettuati, su base volontaria, sulla platea scolastica relativa alle classi seconda-quinta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado, nonché sui familiari e sul personale scolastico, l’unità di crisi regionale ha ritenuto necessaria una proroga dell’attuale regime di didattica a distanza fino al 7 dicembre 2020.

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Scuola e Covid, Conte all'Azzolina: «In aula dal 7 gennaio,... IL LOCKDOWN Natale, spostamenti tra regioni solo per i residenti: coprifuoco fino... IL LOCKDOWN Natale, cenone in sei e tutti tracciabili: niente deroghe. La stretta...

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca firmerà dunque una nuova ordinanza confermando la possibilità di didattica in presenza per gli alunni dei servizi e della scuola dell’infanzia e della prima classe della scuola primaria, nonché per gli alunni di eventuali pluriclassi collegate alla prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA