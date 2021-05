Campania zona gialla, il monito di De Luca: «Vedo gente senza mascherina, così torniamo in zona rossa»

«Da oggi in poi dico ai cittadini che quello che succede dipende dalla quantità vaccini e dal vostro senso di responsabilità. Ho visto immagini che mi preoccupano, migliaia di persone in giro senza mascherina significa che fra due settimane andiamo in zona rossa e ci giochiamo l'estate». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca inaugurando l'hub vaccinale di Capodichino a Napoli.

«Sono favorevole - ha aggiunto - a spostare l'orario di apertura dei ristoranti e bar alle 23 per l'attività interna ed esterna e la mobilità fino alle 23.30 per tornare a casa ma poi un controllo ferreo sulla movida, a mezzanotte tutti a casa senza un'anima viva per strada. Questo garantisce l'economia e la sicurezza sanitaria invece vediamo scelte a capocchia, per usare un termine scientifico».

De Luca ha sottolineato anche che «sui patentini dobbiamo accelerare - ha detto - già dalla prossima settimana arriviamo a 200.000 card distribuite, c'è un ritardo perché la diamo solo dopo la seconda vaccinazione e poi dobbiamo chiarire bene che la card significa fare un accordo con le ferrovie, Alitalia, i ristoratori, gli albergatori, perché chi la esibisce potrà muoversi in piena libertà».