Campi estivi a Napoli, il pasticcio del Comune: «Niente fondi, anzi sì»

«A causa della mancata assunzione in tempo utile dell'impegno della spesa necessaria per lo svolgimento delle attività estive, l'avvio delle stesse non potrà avvenire in data 13 giugno, ed è pertanto rinviato a data da destinarsi». Con queste poche righe la dirigente del Servizio politiche per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Napoli ha comunicato con una nota che i campi estivi non sarebbero partiti, come previsto, nella giornata di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati