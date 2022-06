Napoli, Trapanese: lunedì via ai campi estivi per i bambini disagiati

«Lunedi i campi estivi per i minori disagiati possono partire regolarmente come previsto dal progetto. Questa amministrazione tiene molto a cuore il benessere dei giovani e delle loro famiglie e tantissime sono le iniziative concrete per essere sempre più vicini alle esigenze dei cittadini tutti e soprattutto di quelli svantaggiati». Così, in una nota, l'assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese. «Sul piano contabile, la ragioneria - in questo periodo molto impegnata sul bilancio, sul patto per Napoli e la relativa pratica delle transazioni dei crediti - ha dovuto perfezionare il procedimento avviato dagli uffici dell'area Welfare - spiega - I dirigenti del Welfare e della Ragioneria hanno infatti lavorato in piena sinergia. Buon lavoro a tutti gli educatori e buon divertimento ai nostri bambini».

