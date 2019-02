Sono molto preoccupato per la situazione dei campi rom che ci sono in città e nell'hinterland, da Acerra a Casoria a Giugliano e Qualiano,una situazione che seguo da tempo con attenzione. Ho già chiesto al Prefetto Carmela Pagano di convocare in tempi rapidi un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che possa affrontare la delicata questione». Lo afferma il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

Venerdì 8 Febbraio 2019, 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA