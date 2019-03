Candidata a sua insaputa richiamata dal consigliere: «Ho bisogno di te...»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 26 Marzo 2019, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Gentile Federica De Stefano, desidero rivolgere questa lettera, a chi come te, si è candidata alle elezioni amministrative di giugno 2016. Personalmente ritengo che le tue conoscenze e il tuo impegno vadano valorizzati ed è per questo che vorrei proporti di offrire la tua partecipazione nei diversi progetti che sto portando avanti in città, in qualità di consigliere comunale del gruppo misto». La firma in calce alla lettera è di Gaetano Troncone, che alle ultime amministrative ha raccolto 896 preferenze nella lista «De Magistris sindaco». Gruppo che Troncone ha abbandonato poco dopo la sua rielezione. Purtroppo però Federica, 25 anni, è la stessa ragazza, affetta da sindrome di down, che nel gennaio 2017 ha scoperto di essere stata candidata a sua insaputa alle elezioni comunali del 5 giugno 2016: sedicesimo posto nella lista civica Napoli Vale-Valeria Valente sindaco. Due voti conquistati e una denuncia dalla quale è scaturita l'inchiesta nota come «Listopoli». Processo che si è concluso a novembre 2018 con una condanna e quattro patteggiamenti.