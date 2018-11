CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 30 Novembre 2018, 09:13

Più che un imbroglio fu un grande pasticcio, un andazzo figlio dell’approssimazione e di una prassi tutt’altro che trasparente. Finisce così, con alcuni patteggiamenti e una condanna con il rito abbreviato, il processo listopoli, nato dalla denuncia di alcuni cittadini candidati a loro insaputa in una «civica» nata per tirare la volata a Valeria Valente come candidata sindaco del Pd. È il caso di «Napoli vale», la lista civica numero uno in forza alla sfidante al trono di Luigi De Magistris. Sappiamo come è andata a finire nel 2016, ma sappiamo anche che il caso da Palazzo San Giacomo è rimbalzato in Procura e poi ancora in Tribunale.