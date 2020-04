Cantalamessa (Lega): «Coronavirus, governo e Regione penalizzano i piccoli artigiani»

I piccoli artigiani, per colpa di un governo scellerato, non potranno riaprire fino al tre giugno. Non si capisce bene perché penalizzare oltremodo la categoria dei piccoli artigiani tra i quali, è giusto ricordare, ci sono anche parrucchieri, estetisti e barbieri. Sono praticamente inutili le misure a sostegno e finiscono con il favorire l'abusivismo a domicilio, a discapito di migliaia di negozi che hanno notevoli spese a cui far fronte. La Lega, qualora ci fossero le garanzie a tutela degli addetti ai lavori e dei consumatori, appoggerà la richiesta della categoria per una riapertura anticipata al 18 maggio

Gianluca Cantalamessa a fronte delle reiterate chiusure a danno dei piccoli artigiani in Campania.



