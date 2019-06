CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Giugno 2019, 09:17

In Sicilia il caso più eclatante riguarda forse il cantiere della cosiddetta strada della morte, nell'area vulcanica dell'Etna: il rinvio dei lavori deciso dall'Anas è stato motivato dalla «dilatazione dei tempi causata dal protrarsi delle procedure autorizzative in fase di progettazione esecutiva». Se diventasse legge lo Sblocca-cantieri con le modifiche al Codice degli appalti approvate dal maxiemendamento del governo (e in attesa di valutare il testo che verrà scritto dopo il via libera del Parlamento) quello stop avrebbe potuto essere evitato.Una delle novità introdotte dall'alleanza gialloverde è infatti la possibilità di derogare al progetto esecutivo da parte di chi vuole realizzare una determinata opera e di concentrare nella progettazione definitiva i paletti necessari a procedere. La nuova norma per la verità sarebbe stata pensata soprattutto per venire incontro alle difficoltà delle piccole amministrazioni pubbliche che spesso sono prive degli strumenti tecnici necessari per redigere progetti anche di una normale, per così dire, importanza. Ma resta il fatto che almeno per una certa tipologia di difficoltà operative, le modifiche al Codice degli appalti potrebbero contribuire ad accelerare i tempi di esecuzione e soprattutto quelli di progettazione, ritenuti dai costruttori di tutta Italia come il vero ostacolo al rispetto delle scadenze di consegna di un'opera.