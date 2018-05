Torre del Greco, è subito caos: il Pd arriva tardi e non presenta la lista

Sabato 12 Maggio 2018, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 13:17

TORRE DEL GRECO - Caos alle amministrative di Torre del Greco: il Partito Democratico non presenta la lista. Dopo una notte di febbrili trattative, dopo aver sostituito il candidato della prima ora Lorenzo Porzio con Luigi Mennella (salvo poi fare una maldestra marcia indietro in nottata) e dopo aver tentato in extremis un'alleanza con Giovanni Palomba, per i dem l'avventura elettorale finisce ancora prima di iniziare.I democrat hanno presentato regolarmente i documenti, ma le ultime pratiche sono arrivate in ritardo, qualche minuto dopo la scadenza fissata per le 12 di oggi. E così la formazione è stata esclusa dalla tornata. Ma in realtà più che di esclusione bisognerebbe parlare di ritiro visto che le condizioni politiche per presentare la lista non c'erano mai state. Nel pomeriggio il segretario cittadino Massimo Meo dovrebbe parlare a iscritti e cittadini.In totale sono sette i candidati sindaci alle amministrative di giugno: Luigi Sanguigno per il Movimento 5 Stelle, Giovanni Palomba con la Carovana del Buongoverno, Nello Formisano con l'Alleanza Democratica e Popolare, Luigi Mele per i partiti di centrodestra, Romina Stilo in quota civiche di centrodestra, Valerio Ciavolino in rappresentanza dei movimenti di centrodestra e Ferdinando Raiola per Casapound.