Caos Napoli, l'altra verità di Ciruzzi: «Gli intellettuali sbagliano, la rinascita c'è già stata»

Mercoledì 29 Agosto 2018, 12:00

«La rinascita di Napoli può partire solo dal riconoscimento di quanto di buono è stato fatto in questi anni». Domenico Ciruzzi non ha paura di uscire dal coro di chi vede in Napoli solo degrado, sfascio finanziario e anarchia collettiva. Senza polemiche con le analisi Adolfo Scotto di Luzio o Mauro Calise, ma anche senza timori. «Non mi piace l'atteggiamento della borghesia parassitaria e degli intellettuali votati al brutto».«Occorre uno sguardo più ottimistico. Non sono convinto che i migliori se ne vanno. La classe dirigente meridionale ha uno sguardo rivolto al passato che crea immobilismo e spaventa i giovani, invece di trarre dalle tradizioni il propellente per il futuro. Guardiamo in positivo la nostra storia recente. Chiariamoci: le difficoltà sono tante. Ma il problema dei rifiuti è stato risolto. E il lungomare liberato è una conquista bellissima, pari alla chiusura di piazza Plebiscito di Bassolino. È cambiato tanto in questi anni».