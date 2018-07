Caos Universiadi spunta il ticket Comune-Regione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 14 Luglio 2018, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2018 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stringere i tempi, trovare la soluzione tecnica per nominare un nuovo commissario per le Universiadi perché forse non basta la decisione del Consiglio dei Ministri. E individuare il commissario. I sottosegretari leghisti Giancarlo Giorgetti e Pina Castiello, nel vertice di giovedì a Palazzo Chigi, sono stati chiari: «Via il prefetto Luisa Latella, stop alle cabine di regia romane, tutto il potere passa alle istituzioni locali con un ruolo preminente della Regione». Quasi un'investitura per Vincenzo De Luca. Che però ha già fatto sapere di declinare l'invito a essere impegnato in prima persona, accettando, invece, che sia la Regione a scegliere il commissario per Napoli 2019. Il totonomi è già partito, l'idea che si fa avanti è di individuare qualcuno che unisca la competenza tecnica con il ruolo politico, magari affiancando ad un uomo di Palazzo Santa Lucia uno del Comune, nel ruolo di subcommissario, in ogni caso persone in grado di mediare come De Luca non è mai stato capace di fare.I TONIDopo il vertice di Roma, i toni sono distesi a Napoli tra i vertici istituzionali. Già venerdì Luigi de Magistris aveva valorizzato il ruolo degli Enti locali nel difendere le Universiadi arrivando a dire: «Scatta la volata finale con Regione e Comune protagonisti». E ieri Vincenzo De Luca ha rilanciato il patto della concordia: «La nostra proposta è utilizzare le navi da crociera che è la soluzione più economica, semplice e rapida. È come fittare camere d'albergo. Perché se fai i prefabbricati, poi bisogna fare le gare per la ristorazione, per la pulizia. Con le navi da crociera è tutto risolto. Noi cerchiamo tre navi, ma c'è un'ipotesi subordinata su cui c'è l'accordo di tutti: due navi e qualche prefabbricato a margine della Mostra d'Oltremare, in un'area di parcheggio di settemila metri quadrati già asfaltata. Visto che il problema logistico è risolto, non ci sono più alibi, dobbiamo andare avanti». La Regione, in realtà, già da ieri sta lavorando per trovare la terza nave da crociera. Una, la Msc Lirica, ha già vinto l'appalto a gennaio. La Costa Crociere ha dato la disponibilità di una seconda. L'impegno è a chiudere tutto il villaggio degli atleti sulle navi perché «ci sono tutte le condizioni per farlo» ha ribadito ieri De Luca.