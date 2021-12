Capodanno a Napoli, il concerto in piazza torna in bilico: i timori di Manfredi

C'è un malcelato pessimismo - per la pandemia che continua a crescere - sulla possibilità che il concertone di Capodanno possa tenersi al Plebiscito per quanto a numero chiuso, non più di 6mila spettatori. Numero chiuso che non piace al Comune e anche questo è una dato da tenere presente. La sensazione è che in queste ore stia prevalendo il cosiddetto piano B. Vale a dire concerto senza pubblico trasmesso dal cortile del Maschio Angioino sui...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati