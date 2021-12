Capodanno a Napoli, Manfredi: «Venerdì chiuderemo»

«Abbiamo incontrato i vertici della Corte dei Conti, ognuno nel proprio ruolo di massima collaborazione. Sono molto fiducioso che si apra una stagione positiva, in cui tutti insieme lavoriamo per il rispetto delle regole nel proprio ruolo istituzionale». Lo afferma il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine dell'udienza pubblica per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Campania, esercizio finanziario 2020.

«C'è una cooperazione istituzionale di base fondamentale - spiega Manfredi - per la ripartenza della città, siamo in una fase molto importante e anche molto delicata che apre a grandi opportunità per farle cogliere a Napoli e ai cittadini. Abbiamo bisogno della massima cooperazione istituzionale e quindi opereremo in questo modo nella migliore strada possibile»

«Abbiamo un tavolo in prefettura, venerdì chiuderemo». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, rispondendo a una domanda sulle decisioni che saranno prese per evitare assembramenti e limitare la movida nel giorno della vigilia di Natale e a Capodanno. «Noi cercheremo di fare in modo che ci sia un controllo per evitare un eccessivo affollamento, soprattutto nei luoghi simbolici dove, anche dall'esperienza degli anni scorsi, sappiamo che c'è eccessivo affollamento».