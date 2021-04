Capri: tavolo di confronto aperto tra Antitrust e Comune sulle concessioni balneari

L’Autority del mercato, nell’attesa che il Governo nazionale intervenga a dettare una disciplina rispettosa delle regole del libero mercato, ha acconsentito l’avvio di procedure comparative in materia di concessioni balneari per un periodo che non deve superare i 5 anni.

La procedura che ha portato a tale decisione prende avvio nello scorso mese di gennaio quando l’Antitrust aveva bocciato la 'proroga ex lege' fino al 31 dicembre 2033 concessa...

