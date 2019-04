Martedì 23 Aprile 2019, 12:32

CAPRI - Torna nella scena politica caprese Costantino Federico, già primo cittadino di Capri nel 1980-1981, nel 1986-1987 e dal 1990 al 2004. Federico ha annunciato ufficialmente questa mattina la sua candidatura a sindaco alle elezioni comunali del 26 maggio, “alla guida - è scritto in una nota - di un nuovo gruppo politico che coinvolga le migliori forze del Paese”. “Per dare continuità e rinnovato slancio alla attività amministrativa di questi anni, ho dato la mia disponibilità per la candidatura a sindaco”, spiega Costantino e aggiunge: “Capri ha bisogno di un grande rilancio e mi sono messo al servizio del paese con questo obiettivo”. La notizia ha sorpreso tutti, che non si aspettavano un ritorno in campo dell’ex sindaco. Si attendono per i prossimi giorni i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale e il programma che il candidato sindaco sta preparando per la guida politico-amministrativa di Capri.