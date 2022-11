Capri, festa delle forze armate con lo slogan della pace

Oggi all’ombra del campanile dove è collocata la lapide del monumento ai caduti come in tutte le località italiane è stata celebrata la cerimonia nella giornata della celebrazione dell’unità nazionale e delle forze armate.

In una piazzetta diversa dal solito, dall’atmosfera un po’ greve data la solennità della giornata erano presenti oltre alla cittadinanza, i rappresentanti dei due comuni Marino Lembo sindaco di Capri e Alessandro Scoppa sindaco di Anacapri, schierati in divisa i comandanti delle stazioni delle forze dell’ordine che si trovano sull’isola: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Municipale, e le delegazioni delle associazioni dei combattenti reduci dei Marinai d’Italia unitamente all’associazione nazionale Carabinieri d’Italia e insieme alle autorità anche gli studenti e scolari in rappresentanza delle scuole dell’isola.

Ha presenziato alla cerimonia il nuovo parroco di Capri Don Paquale Irolla. Frasi sentite sono state pronunziate nei discorsi ufficiali e tra queste più di tutte è stata invocata la parola Pace. Il Sindaco di Capri Marino Lembo unitamente al primo cittadino di Anacapri Scoppa, ha sollecitato ai ragazzi al rispetto delle leggi e a mantenere sempre alti i valori tramandati dai nostri padri. La banda musicale ha poi suonato gli inni tradizionali mentre tutta la piazzetta rendeva omaggio ai propri caduti e a quelli di tutte le guerre in una giornata a loro dedicata.