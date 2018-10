Capri e Ischia isole «svantaggiate», pronti 170 milioni di benefit

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Ottobre 2018, 11:30

Fondi per interventi strutturali, rimborsi per i pazienti costretti a curarsi sulla terraferma, precedenza ai residenti nelle nomine del personale scolastico. E poi deroghe per i cambi di destinazione d'uso degli immobili, attivazione di presidi permanenti di protezione civile, possibilità di applicare tributi propri per finanziare opere pubbliche, servizi, misure per turismo e mobilità. Il disegno di legge approvato dal Senato promette di cambiare il volto delle isole minori di Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana. Un primo ok, atteso da 22 anni da chi combatte la sua crociata per il riconoscimento di Capri, Ischia e Procida come «isole svantaggiata».Il testo che ha ricevuto l'ok bipartisan di Palazzo Madama mette a disposizione 170 milioni in sei anni per i primi interventi strutturali o correnti, più altri dieci milioni l'anno a partire dal 2025. «Risorse considerevoli sottolinea Vincenzo Santangelo, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento che vengono rese disponibili a fronte di una programmazione pluriennale». Gli obiettivi sono il miglioramento dei servizi, la promozione dell'offerta turistica, lo sviluppo della banda larga. In altri termini, si punta a «favorire una buona qualità della vita» per i 220mila abitanti dei 36 Comuni delle isole minori.