Carenza medici pronto soccorso, De Luca: «È emergenza nazionale»

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è pronunciato riguardo il tema del personale medico negli ospedali al pronto soccorso «abbiamo un problema drammatico che riguarda tutta Italia sui medici dell'emergenza. Per essere chiaro nei pronto soccorsi i medici non ci vanno. Abbiamo fatto decine di concorsi, i medici partecipano, quando vedono il tipo di lavoro da fare si tirano indietro, perché stare in pronto soccorso significa proprio andare in campo di battaglia.»

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Fondo sanitario, la Campania punta a recuperare 360 milioni di euro LA SANITÀ Il Pascale apre a San'Agata dei Goti: «Pronti per questa... LA SANITÀ Nuovo ospedale Santobono, via al progetto a Ponticelli

Lo ha detto De Luca a margine della conferenza stampa. «Questo problema - ha aggiunto - lo abbiamo anche per le sedi più disagiate come fascia costiera, isole e zone interne. È un problema che dovremo porre a livello nazionale, facendo dei contratti ad hoc sia per l'area specialistica sia per l'area di emergenza».