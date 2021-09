Carfagna: «Liste Maresca escluse? Confido nel Consiglio di Stato»

«Siamo in attesa della pronuncia da parte del Consiglio di Stato. Io confido nel Consiglio di Stato per vedere riammesse le liste a sostegno di Maresca». Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa per la giornata inaugurale del Green Symposium, rispondendo ad una domanda sulla esclusione di quattro liste a sostegno del candidato sindaco di Napoli, Catello Maresca.

«È sicuramente un episodio molto spiacevole. Mi auguro davvero che si possa concludere nel migliore dei modi, non solo per il centrodestra e per Maresca e per la nostra coalizione ma anche per i cittadini napoletani che hanno diritto di esprimere il loro voto, magari anche a favore di quei candidati che invece sono stati esclusi per ragioni burocratiche».