Il direttore generale lascia il Porto Turistico di Capri per dirigere quello di Porto Cervo

Lunedì 29 Aprile 2019, 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carmine Sanna lascia Capri per la Sardegna il direttore generale del porto di Capri, che è stato chiamato a ricoprire lo stesso incarico a Porto Cervo. Il porto turistico di Capri e quello di Porto cervo sono annoverati fra i Luxury Marina più famosi al mondo secondo lo studio elaborato dal wealth bouletin. Il manager Sanna è rimasto a dirigere il Porto Turistico isolano per il periodo di un anno e lascia l’isola con un pizzico di rammarico per ritornare in un’altra isola nella sua Sardegna, che gli consente anche di avvicinarsi alla famiglia.Il Presidente del PTC Capri Augusto Federico, rammaricato della partenza, sottolinea che «nel periodo di collaborazione con la nostra società, Sanna ha contribuito in maniera rilevante al miglioramento della struttura portuale ed all’organizzazione del portuale. Sotto la Sua Direzione Marina di Capri ha ottenuto importanti riconoscimenti e certificazioni di qualità e soprattutto ha portato avanti un’interlocuzione efficace con gli enti competenti alla gestione della concessione demaniale. Non mi resta quindi – continua il Presidente del PTC Capri - di ringraziare il Direttore Sanna per l’attività svolta e fargli i migliori Auguri per il futuro».Capri quindi per la prossima estate avrà un nuovo general manager nello scalo marittimo più blasonato d’Italia, dove attraccano panfili di magnati, reali e principi arabi e che è anche una fonte principale dell’economia isolana.