Caro energia, Manfredi annuncia: «Necessario limitare sprechi, si sta definendo un intervento»

«Il caro energia impatta anche sul bilancio comunale. Con l'assessore Baretta stiamo definendo un intervento di monitoraggio per capire quanto è l'incremento dei costi e per cercare di garantire dei risparmi, in maniera tale di cercare di ridurre l'impatto che sicuramente ci sarà». Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

«Sicuramente dobbiamo eliminare gli sprechi - ha spiegato Manfredi - cercando però di non ridurre i servizi. Ma sicuramente degli interventi saranno necessari». Sull'ipotesi di riduzione delle corse della metropolitana, Manfredi ha assicurato che «attualmente non siamo ancora arrivati a questo punto, ma sicuramente stiamo lavorando per monitorare la situazione».