Una carta in otto punti e quattro allegati che, attraverso proposte sul piano energetico, logistico, formativo e strategico, punta a riportare il Sud al centro dello sviluppo del Paese e dell'Europa e a cambiare la narrazione del Mezzogiorno. Ecco la carta di Napoli, presentata ieri al ministero della Cultura e frutto del lavoro della prima edizione del Feuromed-Festival Euromediterraneo dell'economia tenutosi a Napoli nel mese di marzo. La carta «contiene spunti e proposte interessanti da valutare con attenzione», ha detto il padrone di casa Gennaro Sangiuliano, annunciando quindi che il Governo terrà in considerazione le proposte espresse nel documento. «Ne condivido soprattutto lo spirito di mettere al centro il Mediterraneo», ha spiegato il ministro della Cultura che ha partecipato all'appuntamento della Sala Spadolini del Ministero insieme con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il direttore del Festival Roberto Napoletano e il presidente dell'advisory board del Festival Patrizio Bianchi. L'occasione è stata utile anche per annunciare la seconda edizione del Festival che si terrà ancora a Napoli nell'aprile 2024 e per presentare la Summer School di Feuromed in programma nella prima settimana di luglio a Pollica.

Tornando alla carta, gli obiettivi sono molto ambiziosi: «sostenere» con le sue proposte «la redazione del documento di economia e finanza»; proporre una «pianificazione a lungo termine» basata su capitale umano, energia, nuova logistica, economia del mare, trasporti e digitale; creare una «rete di Università e imprese tra le due rive del Mediterraneo». Il tutto con uno scopo ultimo ancor più grande: «cambiare la narrazione del Sud» ponendolo al centro del Mediterraneo visto come «fronte strategico per la crescita dell'Europa e - addirittura - per ritrovare la via della pace a livello mondiale». Il documento è composto di quattro allegati in cui si entra nel concerto delle proposte. “Il nuovo hub energetico si sposta a Mezzogiorno”, il titolo del primo. Dal Feuromed suggeriscono di: «Velocizzare gli investimenti in infrastrutture energetiche sia per il gas sia su quelle elettriche»; «sostenere la semplificazione per il fotovoltaico e l'eolico»; «completare i progetti di Porto Empedocle in Sicilia e Gioia Tauro in Calabria per il Gnl»; sostenere «la produzione di gas naturale e petrolio da Basilicata e Sicilia» e «la realizzazione di termovalorizzatori per i rifiuti». Ma le proposte della carta di Napoli si basano tanto sul mare. Il secondo allegato propone di «trasformare i porti in hub della logistica», immaginando sette hub nazionali invece che le attuali 15 autorità di sistema. Il terzo allegato, dal titolo «dalla messa in sicurezza al Ponte, programmi e risorse» propone tre punti: «Destinare il 2% del Pil» alla messa in sicurezza del territorio, «ottimizzare i consumi e gestire in modo unitario le risorse energetiche» e «dare attuazione alle grandi opere a partire dal ponte sullo stretto. Il quarto e ultimo allegato fa riferimento alla economia del mare. In questo senso si propone di «far crescere il settore della cantieristica», realizzare «un grande piano di formazione per le professioni del mare», mettere in campo un «marebonus per agevolare i traffici con Medioriente e Nord Africa» e infine creare «realtà di brokeraggio che coinvolgano compagnie delle due spade del Mediterraneo».

Come accennato, il ministro Sangiuliano ha apprezzato l'idea di mettere al centro il Mediterraneo: «L'Italia non è Italia senza Sud. Proprio per il valore storico aggiunto che il Mezzogiorno può dare. Il momento - ha chiuso il ministro della Cultura - è abbastanza favorevole e Napoli sta diventando una delle capitali del turismo». Anche Gaetano Manfredi, che parla con orgoglio di «Napoli come capitale del Sud», sottolinea «la grande presenza delle storie di Napoli all'interno di film, televisione, teatro. Ma - aggiunge il sindaco - c'è una Campania avanzata fatta di tecnologia, aerospazio, elettronica e digitale». Fondamentale, secondo l'ex ministro dell'Università, è la formazione: «Abbiamo un sistema universitario di eccellenza che forma un capitale umano di grande qualità. Il cambiamento dipende anche da una nuova classe dirigente». In questo senso un appuntamento importante sarà proprio la Feuromed Summer School, attiva dal 6 al 9 luglio a Pollica. Il rettore della Federico II Matteo Lorito dice a questo proposito: «Sosteniamo convintamente il progetto, che ha l'ambizione di cambiare la narrazione di un Sud incapace di crescere e di eccellere, per contro affermando che il nuovo asse politico dell'Europa passa per il Mediterraneo».