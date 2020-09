Una campagna elettorale infuocata quella a Casamarciano. Il piccolo centro del Nolano (poco più di 3000 abitanti) è scosso dagli insulti sessisti apparsi sui social network nei confronti del candidato primo cittadino Carmela De Stefano, più volte assessore e vicesindaco. "Non è possibile che nel 2020 persistano atteggiamenti lesivi ed irrispettosi nei confronti delle donne. Sono stanca di leggere tante sciocchezze ma soprattutto volgarità. Le donne che fanno politica, che hanno successo e che piacciono non devono per forza scendere a compromessi. Basta con questi stereotipi assurdi che sono lo specchio di mentalità maschiliste e lo strumento per denigrare il lavoro di chi, con passione e determinazione, si impegna per il bene della comunità" dice De Stefano.

LEGGI ANCHE Baia, vandali distruggono la terrazza panoramica sul Tempio di Diana

La 35enne avvocato che guida la lista "Casamarciano libera e giusta" continua: "Profili fake su cui farò chiarezza nelle sedi opportune. Sono dieci anni che mi occupo di politica e, come ho sempre precisato, il mio è un percorso che parte da lontano ed in punta di piedi. La gavetta è stata la mia forza e ho sempre voluto circondarmi di donne perché credo nel lavoro di squadra. Esiste la competizione sicuramente che molti vogliono far passare per rivalità, ma non è così. Ho una famiglia - aggiunge - e a Casamarciano tutti sanno chi sono. Nessun favoritismo ho mai avuto in quanto donna né ho ceduto a compromessi".

"Ho letto che anche in altri comuni del territorio alcune donne sono state prese di mira con gesti denigratori nel corso di questa campagna elettorale. A loro dico di unirci, di fare rete al di là delle appartenenze politiche e degli schieramenti. Facciamo sentire la nostra voce che è la voce dell'indipendenza, dell'impegno, delle competenze e delle capacità. Ecco perché - conclude Carmela De Stefano - nel mio programma ampio spazio sarà dedicato all'universo femminile con l'istituzione di un "settore rosa" che supporti le donne nei loro progetti, a cominciare da quelle che desiderano diventare imprenditrici con incentivi e bonus".

© RIPRODUZIONE RISERVATA