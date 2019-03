Casandrino, la Cite denuncia i 16 netturbini che scioperano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Marzo 2019, 13:00

Una protesta senza preavviso, e così 16 dei 25 dipendenti della srl Esi (Ecologia e servizi Italia) finiscono denunciati ai carabinieri in concorso per omissione di pubblico servizio. I militari hanno raccolto l'esposto di uno dei dirigenti della società salernitana dal primo novembre subentrata alla Cite. Dal canto suo la srl era stata a sua volta sanzionata dal Comune, a seguito degli accertamenti per omessa pulizia delle strade e rimozione dei rifiuti nei giorni 20 e 21 marzo. L'interruzione del servizio alla base dello stato di agitazione - non comunicato nei tempi previsti, era dovuto al tardivo pagamento degli stipendi.«Sono arrivate ai nostri uffici segnalazioni. Dopo la verifica si è provveduto a sanzionare la società. Che resta il nostro unico interlocutore: il Comune non ha alcun rapporto con il personale. La srl ci ha spiegato di aver diffidato i dipendenti a prestare comunque il servizio, procedendo poi alla denuncia presso i carabinieri. Rispetto alle rivendicazioni degli operai voglio sottolineare che il pagamento alla società da parte del Comune è rateizzato, e che entro il 27 del mese provvediamo alla liquidazione» spiega il sindaco Salvatore Volpe. Uno dei responsabili della srl si è recato dal comandante della caserma dei carabinieri di Grumo Nevano, coordinati dal comandante Antonino Bruno, ed ha denunciato i 16 dipendenti che avevano incrociato le braccia.