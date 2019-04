Case comunali a Napoli, lo scandalo degli affitti a prezzi da saldo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Aprile 2019, 07:00

Fitti a prezzi dimezzati rispetto a quelli di mercato, case di pregio in cui vivono avvocati, dirigenti pubblici, uomini dei ministeri ai quali viene chiesta una cifra totalmente fuori mercato. Si annuncia una piccola tempesta sul mondo degli affitti della fondazione Strachan Rodinò, controllata da Palazzo San Giacomo che nomina il consiglio di Amministrazione. Gli introiti della fondazione, secondo lo statuto, vanno interamente utilizzati per iniziative in favore dei disabili e i bilanci confermano. Il fatto è che dai 33 immobili di proprietà della fondazione potrebbero arrivare entrate decisamente maggiori che contribuirebbero a realizzare ulteriori meritorie iniziative. Solo che, per adesso, gli introiti sono un po' bassini.