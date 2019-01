Case con vista sul golfo di Napoli, la maxi vendita dell'Asl in rosso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 22 Gennaio 2019, 07:00

Case con vista sul golfo, palazzine, terreni, negozi, magazzini e depositi. E l'ex manicomio Leonardo Bianchi, esclusa la parte monumentale, al centro delle polemiche: l'Asl mette in vendita 77 immobili. Valore stimato: 164 milioni. «L'operazione, annunciata già quattro anni fa dai nostri predecessori ma mai realizzata, è finalizzata a reperire fondi da utilizzare per riqualificare le strutture sanitarie, in particolare quelle dedicate alla salute mentale, così come prevede la legge», dice il direttore amministrativo Salvatore Guetta, che annuncia «entro un mese» l'avvio dell'asta telematica per cedere un appartamento in via Battistello Caracciolo, cinque vani per 100 metri quadrati, e due maxi-uffici in via Chieti, tra cui un ex poliambulatorio in 877 metri quadrati, soltanto questo al prezzo di 1,1 milioni.