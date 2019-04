Reggia di Caserta, ira De Luca: «Dal governo ritardo inaccettabile»

Lunedì 29 Aprile 2019, 14:29

«Questo governo sta buttando all'aria il lavoro fatto da Mauro Felicori alla Reggia di Caserta. Il ritardo che sta accumulando è una cosa ignobile, ma l'evento “Un'Estate da Re” comunque si farà, nonostante il degrado che c'è». Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca intervenuto questa mattina a Caserta per inaugurare l'area Pip realizzata con fondi regionali nella frazione Tredici. De Luca fa riferimento alla nomina del nuovo direttore della Reggia, la cui procedura coordinata dal Mibac è in dirittura d'arrivo, e alla rassegna di musica classica su cui la Regione investe dal 2016.«Anche quest'anno - spiega il governatore - finanzieremo Estate da Re, ma ci aspettiamo di avere un interlocutore e speriamo che il monumento non si presenti nelle condizioni di degrado in cui è adesso». Dall'ottobre scorso, dopo il pensionamento per limiti di età di Felicori, il monumento patrimonio dell'Unesco è affidato alla guida ad interim di Antonio Lampis, direttore generale musei del Mibac, che ha inviato due suoi funzionari a Caserta; una situazione che però ha avuto effetti sulla manutenzione ordinaria, che non riesce a decollare, con problemi al Parco Reale, ai servizi igienici e alla quotidianità del Palazzo borbonico.