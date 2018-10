Afro Napoli, Astarita gioca in difesa: «Delusa perché discriminata. E Salvini non è il demonio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 16 Ottobre 2018, 11:00

«Quello che ho subito è un'autentica discriminazione. Non credevo si potesse arrivare a tanto, che la mia passione per il calcio fosse messa in discussione da un candidatura con una lista civica che condivide con la Lega un progetto politico per la città in cui risiedo, Marano, ma che non può nemmeno definirsi di destra né tanto meno di estrema destra. Ma anche se fossi stata con la Lega, non comprendo dove sia il problema». A parlare è Titty Astarita, 27 anni, capitano della squadra Afro Napoli, messa alla porta dalla società.«Non ho ancora smaltito la delusione e la rabbia. Dopo la decisione, ho pianto e non riesco a farmene una ragione».