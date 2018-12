Venerdì 28 Dicembre 2018, 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfiduciato il sindaco del Pd, Pasquale Fuccio: quattordici consiglieri comunali hanno firmato dal notaio Di Transo la sfiducia al primo cittadino di Casoria. L'atto è stato anche protocollato al Comune e inviato al Prefetto che nelle prossime ore dovrà inviare un commissario per gestire l'ente locale fino alle prossime elezioni che si terranno in primavera in concomitanza con il voto per il rinnovo del parlamento europeo.