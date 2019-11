Si inaugura domani, alla presenza dell’amministratore delegato Fabrizio Palermo, la nuova sede territoriale di Napoli di Cassa Depositi e Prestiti L’immobile, situato in Via Giuseppe Verdi 18, fornirà assistenza qualificata a tutte le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali della Regione, non solo in termini finanziari, ma anche fornendo servizi di consulenza, progettazione e programmazione per la realizzazione delle opere pubbliche e private. I nuovi edifici che occupano una superficie di 400 metri quadrati, sono già operativi. © RIPRODUZIONE RISERVATA