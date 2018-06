Castellammare, affluenza al 62%: cinque punti in calo rispetto al 2016

Lunedì 11 Giugno 2018, 00:04 - Ultimo aggiornamento: 10 Giugno, 23:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELLAMMARE DI STABIA - Tutti al voto al tramonto a Castellammare. L’affluenza delle 23 segna un 62,14% di affluenza, 5 punti in meno rispetto alle comunali del 2016, ma due in più rispetto alla media nazionale. Eppure la giornata era già cominciata con numeri molto bassi. Alle 12 i votanti erano 9465 ovvero solo il 17.34% degli elettori si era diretto ai seggi. Alle 19 il dato non era confortante: l’affluenza era del 38.14% con 17.864 persone che si erano dirette a votare. Nelle comunali 2016 l’affluenza alle 19 era stata del 46,97%, otto punti e mezzo in meno per una città tornata alle urne dopo appena due anni. In verità a Castellammare in otto anni sono caduti anticipatamente tre governi: uno di centro destra, due di sindaci Pd. Una ferita ancora viva negli stabiesi che hanno deciso di lanciare con l’astensionismo il segnale più forte di disaffezione alla politica. I cinque candidati a sindaco hanno votato tutti di mattina, il primo a dirigersi al seggio di competenza e quindi a Fratte è stato Massimo De Angelis, appoggiato da 4 civiche e dal Partito Democratico. Alla sezione 51 della scuola Bonito, Francesco Nappi del Movimento Cinque Stelle ha votato in completo azzurro e blu. Votava invece nel rione periferico di Moscarella il leader del centro destra Gaetano Cimmino a capo di una coalizione di sette liste tra cui i simboli di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Noi con Salvini. Ha il sostegno di otto liste civiche invece Andrea Di Martino che ha votato sempre di mattina nel quartiere di Scanzano alla sezione 64. Non vota invece a Castellammare il candidato sindaco di Leu Tonino Scala.