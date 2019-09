I consiglieri comunali al concorsone: «Meglio il posto fisso, con la politica non si vive»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 28 Settembre 2019, 08:00

CASTELLAMMARE - Disoccupato, vedovo e padre di tre figli, Antonio Federico, consigliere comunale, sarà tra i seimila che sperano di guadagnarsi un posto al comune di Castellammare. Con lui anche Nicola De Filippo, amministratore di condominio, e Vincenza Maresca, casalinga. I primi due sono di centrodestra, la terza ha lasciato da poco i banchi della maggioranza per passare al gruppo misto. Morale: con la politica non si mantiene una famiglia e allora il maxi-concorso per ventuno posti a tempo indeterminato diventa un'occasione imperdibile.